Алтайская чиновница оправдалась за слова о «завышенных требованиях» учителей

Начальница управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова объяснила свои слова о завышенных требованиях молодых учителей, которые недовольны зарплатой в девять тысяч рублей, передает РИА «Новости».

«Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию – та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте», — заявила Четошникова.

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Она пояснила, что в ее жизни «не получалось все быстро и само».

Она подчеркнула, что ей «конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату».

Ранее алтайская чиновница назвала зарплату более 9 тысяч «завышенным требованием».