В Петербурге антимонопольщики приостановили все аукционы на разметку дорог

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) приостановило заключение контрактов по итогам аукционов на разметку дорог в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру».

Как отметили в УФАС, общая стоимость этих закупок составляет 474 млн руб.

«В связи с поступлением жалоб ООО «ТК «Восток Запад Транзит» Санкт-Петербургское УФАС России приостановило аукционы на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки во всех городских районах», — рассказали в ведомстве.

Рассмотрение жалоб на закупки Дирекции по организации дорожного движения назначено на 25 января.