Екатеринбургские чиновники организовали себе обучение на европейском курорте
Чиновники из администрации Екатеринбурга устроили себе рабочую поездку в немецкий курортный город Рупольдинг, где расположен один из лучших в мире биатлонных центров «Химгау-Арена», сообщает Ura.ru.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, делегация познакомилась с технологиями строительства, которые планируется применить при создании аналогичного объекта в свердловском центре.
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Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, входящий в состав официальной делегации, сообщил, что в ближайшие годы построить такой центр планируется вблизи Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге чиновники провалили поручение губернатора по соцсетям.