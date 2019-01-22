Екатеринбургские чиновники организовали себе обучение на европейском курорте

Чиновники из администрации Екатеринбурга устроили себе рабочую поездку в немецкий курортный город Рупольдинг, где расположен один из лучших в мире биатлонных центров «Химгау-Арена», сообщает Ura.ru.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, делегация познакомилась с технологиями строительства, которые планируется применить при создании аналогичного объекта в свердловском центре.

Реклама

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, входящий в состав официальной делегации, сообщил, что в ближайшие годы построить такой центр планируется вблизи Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге чиновники провалили поручение губернатора по соцсетям.