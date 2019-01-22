Порошенко пообещал украинцам лучшую жизнь через три года

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что худшие дни в стране закончились, а лучшие жители смогут «ощутить» максимум через три года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова президента.

По мнению Порошенко, экономический рост поспособствует улучшению уровня жизни на Украине.

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«Это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», — подчеркнул Порошенко.

Также он отметил, что Украина выбрала для себя европейский путь с высоким уровнем жизни.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины.