В «дочке» «Газпрома» назвали сумму списанных в Чечне долгов

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Представитель «Газпром Межрегионгаза», дочернего предприятия «Газпрома», заявил, что в судебном решении по газовым догам жителей Чечни назывался размер просроченных платежей. Об этом сообщает РБК.

Представитель отметил, что общая сумма долгов по газу в Чечне составляет 9,353 млрд руб. При этом задолженность копилась в период с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года.

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Таким образом он отреагировал на слова топ-менеджера «Газпрома Межрегионгаза Грозный» Рустама Амерханов, который заявлял об отсутствии в документе точной суммы задолженности.

Ранее чеченский министр национальной политики Джамбулат Умаров заявил, что списание газовых долгов в Чечне можно объяснить «спецификой региона». Он подчеркивал, что «чеченский народ» не должен платить за газ, который «непонятно вообще поступал или не поступал».