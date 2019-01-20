В России автоматизируют регистрацию рождения и смерти

Минэкономразвития планирует освободить россиян от необходимости подавать документы на регистрацию рождения и смерти, пишут «Известия».

По словам представителей ведомства, протестировать новую систему решили на самых массовых и социально значимых услугах, оказание которых возможно и без участия заявителя.

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В случае успеха эксперимента, практика будет распространена на другие виды услуг.

Отмечается, что в настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.