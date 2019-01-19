На Украине рассказали, как к ним попадает российская нефть

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Стало известно, как на Украину попадает нефть из России. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что у страны своей нефти нет.

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«Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая абсолютно, разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — заявил Тука.

По словам чиновника, Киев может вместо этого закупать европейскую нефть, но государство вряд ли может себе это позволить.

Ранее сообщалось, что на Украине газовые месторождения «подарили» другу президента страны Петра Порошенко.