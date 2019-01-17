Объем закупок у малых и средних компаний по итогам 2018 года превысил 3 трлн рублей

Общий объем закупок крупнейших заказчиков с государственным участием у субъектов МСП По итогам 2018 года по данным реестра договоров составил 3,058 трлн рублей при расширении номенклатуры до 362 тыс. позиций, заявил на полях Гайдаровского форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Глава Корпорации МСП также отметил, что более 67% в этом объеме занимает продукция производственного назначения, в том числе более 12% – инновационная, высокотехнологичная продукция.

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В 2018 году был введен ряд новаций в сфере закупок. Так, установлен исчерпывающий перечень способов осуществления конкурентных закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ, конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты МСП, проводятся только в электронной форме. При этом Правительством Российской Федерации для проведения таких закупок было сокращено количество электронных торговых площадок ((до 8 ЭТП).

В 2018 году поставщиками стали 104 837 субъектов МСП, с которыми крупнейшими заказчиками заключено 402 103 договора, на общую сумму 3,058 трлн рублей (в 2017 году объем закупок у субъектов МСП крупнейших заказчиков составил 2,098 трлн рублей). Количество номенклатурных позиций закупаемых товаров, работ, услуг увеличилось с 161,7 тыс. до 362 тыс. позиций в 2018 году

«Сегмент малого и среднего бизнеса в закупках показывает более высокий уровень конкуренции – в 1,1 раза, и более высокий уровень экономии средств заказчиков – в 2,1 раза, чем общая практика закупок по Закону № 223-ФЗ», – подчеркнул Браверман.

В пятерку лидеров по объему закупок у субъектов МСП по итогам 2018 года вошли ОАО «РЖД» (260,27 млрд рублей), ПАО «Ростелеком» (106,08 млрд рублей), АО «ГСК «Югория» (75,08 млрд рублей), АО «РЖДстрой» (71,39 млрд рублей) и ПАО «Сбербанк» (61,75 млрд рублей).

В отдельное направление работы с поставщиками при участии Корпорации выделено расширение доступа к закупкам на территории Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Так, наблюдается положительная тенденция увеличения объемов закупок у субъектов МСП ДФО с 39,78 млрд рублей в 2016 году до 102,27 млрд рублей по итогам 2018 года, а также на территории Северо-Кавказского федерального округа – с 7,312 млрд рублей в 2016 году до 56,37 млрд рублей в 2018 году.

Планируемый объем закупок у малых и средних компаний на 2019 год, по данным Корпорации МСП, составляет 3,2 трлн рублей. При этом в Корпорации прогнозируют продолжение тенденции по расширению перечня наименований закупаемых у субъектов МСП товаров и услуг – ожидается, что номенклатура закупок в текущем году вырастет до 380 тыс. позиций.