Дерипаска подал в суд на Зюганова

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Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает РИА «Новости»

В агентстве уточнили, что речь идет о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Как отмечается, причиной разбирательства стало высказывание политика о том, что бизнес Дерипаски является «аферой» и «преступлением». Эти слова он произнес на заседании Госдумы 9 января 2019 года.

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«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию», — подчеркнул представитель Дерипаски.

Он добавил, что предприниматель в бизнесе пользовался только рыночными инструментами.

Ранее сообщалось, что республиканцы не позволили прекратить дебаты по снятию санкций с «Русала».