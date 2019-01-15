В Ростуризме оценили предложение ввести налог на выезд из России

Советник главы Ростуризма Андрей Монаков заявил, что ведомство считает неотъемлемым право российских граждан на свободный выбор места турпоездок и потому не поддерживает инициативу о введении налога на выезд из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что реализация права на свободу передвижения, в том числе за рубеж, не должна облагаться налогом.

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«Более того, искусственное ограничение конкуренции с выездными туристскими направлениями можем стать фактором, негативно влияющим на процессы повышения качества туристского сервиса внутри страны, и создать предпосылки для роста цен на продукты внутреннего туризма», — заключил Монаков.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести налог на выезд из страны.