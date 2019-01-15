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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Среди них увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка или установление льготной процентной ставки на весь период кредита. Кроме этого, предусматривается предоставление субсидии. Размер выплаты будет рассчитываться из размера ключевой ставки Центробанка.

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Также среди прочих мер фигурирует единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую им снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору или договору займа в размере 10% от размера задолженности по ипотечному кредиту. Голикова подчеркнула, что ее размер не должен превышать 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал необходимую сумму для ликвидации бедности в России.