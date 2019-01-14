В ФНС считают, что эксперимент по введению налога на профессиональный доход стартовал успешно

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход стартовал успешно, заявил в понедельник официальный представитель Федеральной налоговой службы России Борис Беляков.

«С 1 января к эксперименту присоединились тысячи налогоплательщиков. Первый самозанятый скачал приложение и зарегистрировался прямо в новогоднюю ночь, в 00:07 1 января. Хочется отметить, что эксперимент начался хорошо, вы видим высокую активность среди пользователей, а значит этот налоговый режим востребован», - отметил Беляков.

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Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход» стартовал с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Он запланирован на 10 лет, в течение которых не будут меняться его условия. Налоговая ставка составляет 4% и 6% (от сделок с физлицами и юрлицами или ИП соответственно). В эту ставку входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Самозанятый может использовать новый спецрежим, если у него нет работодателя и наемных работников, он производит товары или оказывает услуги самостоятельно и зарабатывает на этом не более 2,4 млн рублей в год.

«Мы анализируем обращения и комментарии от налогоплательщиков, и чтобы постоянно «держать руку на пульсе» и сделать приложение еще удобнее, планируем ежемесячно его обновлять на основе запросов пользователей. Техническая поддержка проекта работала круглосуточно в течение всех новогодних праздников», - подчеркнул Борис Беляков.

Регистрация максимально упрощена. Достаточно скачать приложение «Мой налог» и войти в него с помощью логина и пароля от Личного кабинета налогоплательщика физического лица. Если учетной записи нет , то получить ее можно всего за 15 минут в любой налоговой инспекции. Кроме того, доступна веб-версия кабинета для самозанятого. Создан специальный сайт (https://npd.nalog.ru/), где можно подробно прочитать о новом налоговом режиме, его особенностях, а также получить ответы на вопросы.

«Мы благодарим пользователей за активность и ждем их комментарии. Свои идеи по развитию сервиса можно направить через форму «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте. Нам важно мнение налогоплательщиков. Их предложения помогут создать качественный и удобный для них продукт», - добавил Борис Беляков.