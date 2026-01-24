В Евросоюзе оценили уровень трансатлантических отношений

Трансатлантические отношения в том виде, в каком их знали десятилетиями, разорваны. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший глава Евросовета Шарль Мишель.

Так экс-глава Евросовета оценил притязания США на Гренландию.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».