Новосибирск вошел в лидеры по числу фальшивомонетчиков

За прошедший год в Новосибирске было зарегистрировано наибольшее количество преступлений по статье 186 УК, сообщает «Новосибирск онлайн».

По данным Министерства внутренних дел России, кроме Новосибирска в список попали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Нижегородская, Тульская, Волгоградская и Ростовская области.

Представитель МВД отметил, что самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тыс. рублей. Всего с начала прошлого года было изъято около 30-ти тысяч поддельных банкнот и монет Банка России, а также денежных знаков зарубежных государств.