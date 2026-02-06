СМИ сообщили, что ВСУ стянули к Сумам рекордное число расчетов БПЛА

Украинская армия разместила рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области Украины, чтобы остановить продвижение российских войск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группировку «Север», — сказал источник агентства.

По его словам, российские военные поставили рекорд по количеству уничтоженных пунктов управления беспилотниками.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине.

5 февраля советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink у ряда подразделений ВСУ.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ВС РФ.