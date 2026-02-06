Размер шрифта
Завещание Карла Лагерфельда решили оспорить

Bild: неизвестные пытаются оспорить завещание модельера Карла Лагерфельда
Charles Platiau/Reuters

Неизвестные пытаются оспорить завещание итальянского модельера Карла Лагерфельда, управлявшего модными домами Fendi и Chanel. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«Тщательно спланированное в 2016 году завещание иконы моды может быть перераспределено против его воли», — говорится в публикации.

О том, что главные наследники Лагерфельда могут лишиться своего наследства, сообщил душеприказчик модельера Кристиан Буассон. Он донес эту информацию до племянников модельера, оставшихся в живых. Кто именно стал инициатором процедуры оспаривания завещания, не сообщается. Однако если документ признают недействительным, состояние Лагерфельда в €200 млн будет перераспределено между его ближайшими родственниками.

Карла Лагерфельда не стало 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет. Он составил свое завещание за три года до ухода. Состояние модельера должно было быть распределено между семью доверенными лицами, в числе которых была «мама» его кошки Франсуаза Кассо, ассистент Себастьян Жондо и крестник Хадсон Крениг. Уточняется, что родственников в завещание Лагерфельд не включил.

Ранее адвокат рассказала, как распределяется наследство, если нет завещания.
 
