США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2»

США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода «Северный поток — 2», сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Разработкой законопроекта занимается Госдепартамент. Речь идет о санкциях в отношении швейцарской Allseas и итальянской Saipem.

Издание отмечает, что в ФРГ обеспокоены возможными санкциями и пытаются оказать влияние на Вашингтон в этом вопросе.