КНР и США продлили торговые переговоры в Пекине
Представители Китая и США на сутки продлили переговоры по торгово-экономическим вопросам, которые проходят в Пекине. Об этом сообщает Global Times.
По данным издания, участники встречи планируют достигнуть конкретных договоренностей, которые поспособствуют прекращению торговых споров.
Реклама
Как отмечается, в Китае ожидают оптимального и взаимовыгодного решения по итогам переговоров.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп хочет скорейшей договоренности с Китаем по торговле.