КНР и США продлили торговые переговоры в Пекине

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Представители Китая и США на сутки продлили переговоры по торгово-экономическим вопросам, которые проходят в Пекине. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, участники встречи планируют достигнуть конкретных договоренностей, которые поспособствуют прекращению торговых споров.

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Как отмечается, в Китае ожидают оптимального и взаимовыгодного решения по итогам переговоров.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп хочет скорейшей договоренности с Китаем по торговле.