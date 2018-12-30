Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда

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Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом от 27 декабря 2018 года стоимость работ составит 19,9 миллиарда рублей.

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В то же время в распоряжении за январь 2017 года правительство утвердило контракт на 16 миллиардов рублей. Соответственно, стоимость работ возросла на 2,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что железную дорогу к Крымскому мосту было решено перенести ради уникальной усадьбы.