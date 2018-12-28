FT: российско-финская АЭС начнет эксплуатацию на четыре года позже

Ввод российско-финской АЭС «Ханхикиви-1» отложили на четыре года — с 2024 на 2028 год — и это унизительно для обеих сторон, пишет Financial Times.

В финской компании Fennovoima, которая курирует проект со стороны Финляндии, сообщили, что финско-российская АЭС «Ханхикиви-1» будет введена в эксплуатацию в 2028 году — это на четыре года позже первоначального графика.

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Кроме того, о пересмотре графика говорится спустя восемь лет после того, как парламент Финляндии одобрил проект «Ханхикиви-1» в 2010 году, обращает внимание газета. Российско-финский проект уже давно вызывает споры, добавляет FT.

Так, финская компания уже предупреждала в 2017 году о возможных задержках из-за проблем с получением одобрения от STUK — финского регулятора в сфере безопасности. Получение одобрения от STUK необходимо для начала строительства совместной АЭС, отмечается в материале. Однако решить вопросы по лицензированию обещали уже в 2018 году, пишет FT.

Первоначально планировалось начать строительство АЭС в текущем году. Теперь финская компания Fennovoima планирует получить лицензию на строительство в 2021 году. Задержка унизительна для обеих сторон, после того, как компании пообещали, что проект будет запущен вовремя, так как он основан на проверенных технологиях, пишет FT.