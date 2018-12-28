Самарский министр рекомендовала завести огород, чтобы прокормить детей

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в твиттере посоветовала матерям, которым не хватает денег на еду для детей, выращивать ее в огородах, передает РИА «Новости».

Сообщается, что дискуссия на странице чиновницы развернулась после того, как жительница региона пожаловалась на пособие на ребенка в размере 50 рублей. Антимонова в ответ заявила, что государство не «должно всех содержать» и поинтересовалась, где находится отец ребенка.

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«Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — добавила Антимонова.

Впоследствии чиновница извинилась за свои слова, заявив, что они были вырваны из контекста и растиражированы.

Ранее чиновница Глацких, которая заявила детям об их ненужности государству, подала в отставку.