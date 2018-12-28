Роскачество провело экспертизу красной икры

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Роскачество подвело итоги исследования красной икры лососевых рыб, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты экспертизы.

Сообщается, что в результате исследования в проверенной продукции не было выявлено плесени, вредных веществ и тяжелых металлов. Эксперты оценивали продукцию по 32 критериям.

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Как отмечается, эксперты изучили 29 торговых марок российской икры в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей в упаковке по 100 граммов стоимостью от 300 до 2000 рублей.

Выяснилось, что лучшей икрой стала продукция торговых марок из Санкт-Петербурга и Сахалинской области, однако все представленные образцы оказались безопасными для употребления.

Ранее Роскачество отчиталось о проверке шампанского российского производства.