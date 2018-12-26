В Минздраве подтвердили планы вывести табак с рынка

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай подтвердил, что Минздрав рассматривает возможность последовательного выведения табака с российского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в концепции действительно есть пункт о снижении к 2050 году потребления табака до 5%.

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«В концепции есть про снижение к 2050 году распространенности потребления табака до 5% среди населения и последующее рассмотрение вопроса о последовательном выведении с рынка», — заявил Салагай.

Ранее сообщалось, что в России решили запретить продажу табака.