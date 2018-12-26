Индекс Nikkei рухнул более чем на 1000 пунктов

На Токийской фондовой бирже произошел обвал индекс Nikkei, который потерял свыше 1000 пунктов и опустился ниже ключевого уровня в 20 000 пунктов, передает NHK.

Отмечается, что к падению индекса привела активная продажа акций, которая в свою очередь была обусловлена волнениями в политике Соединенных Штатов и беспокойством из-за замедления мировой экономики.

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«Индекс Nikkei упал на 1.010 пунктов, или 5%, составив на момент закрытия торгов 19.155 пунктов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный показатель является самым низким с сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи рухнул ниже 2300 пунктов.