Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали новый раунд переговоров в Кремле, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Значительная часть переговоров пройдет в формате «один на один». В ходе встречи лидеры государств обсудят налоговый маневр России в нефтяной сфере. Также будет обсуждаться тематика развития Союзного государства.
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Ранее Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией.
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