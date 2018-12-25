Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали новый раунд переговоров в Кремле, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Значительная часть переговоров пройдет в формате «один на один». В ходе встречи лидеры государств обсудят налоговый маневр России в нефтяной сфере. Также будет обсуждаться тематика развития Союзного государства.

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Ранее Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией.

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