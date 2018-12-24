«Ъ»: зарубежные инвесторы вывели из России $1 млрд за 2018 год

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В 2018 году международные инвесторы вывели из российских фондов рекордный объем средств за последние пять лет, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Bank of America Merrill Lynch.

Отмечается, что за последние три недели общий отток средств из фондов, ориентированных на российский рынок, составил $330 млн, а за последние 12 месяцев — более $1 млрд. В издании подчеркнули, что больше фонды потеряли только в 2013 году, когда отток составил $3,1 млрд.

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В газете отметили, что показатели оттока средств из российских фондов за прошедший год стали одними из худших среди фондов развивающихся стран.

Ранее совет Евросоюза продлил санкции против России.