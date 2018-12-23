Строительство «Северного потока — 2» началось в Финляндии

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В Финляндии началось строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщили представители компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, передает РИА «Новости».

«Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии. Всего в настоящее время уже уложено около 370 километров газопровода», — сообщили в компании.

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Отмечается, что строительством трубопровода занимается крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit.

Ранее сообщалось, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер объяснил, почему США против «Северного потока — 2».