Госдума запретила порошковый алкоголь

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя, передает ТАСС.

«Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей. В связи с этим порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека», — говорится в пояснительной записке.

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Под порошковым алкоголем понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт.

Ранее закон был принят в первом чтении. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство намерено защитить российский рынок от импорта порошкового алкоголя путем запрета его производства и продажи.