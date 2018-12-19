Медведев поручил проработать вопрос о создании новой ТОР на Таймыре

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью журналистам пяти российских телеканалов по... Александр Астафьев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Таймыре в Красноярском крае, передает РИА «Новости».

«Минэкономразвития России, Минфину, Минэнерго совместно с заинтересованными организациями проработать вопрос о возможности создания территории опережающего социально-экономического развития в границах Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края», — говорится в сообщении правительства.

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Резидент территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток получает ряд льгот.

Ранее правительство утвердило создание ТОР в Дагестане.