Медведев поручил проработать вопрос о создании новой ТОР на Таймыре
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Таймыре в Красноярском крае, передает РИА «Новости».
«Минэкономразвития России, Минфину, Минэнерго совместно с заинтересованными организациями проработать вопрос о возможности создания территории опережающего социально-экономического развития в границах Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края», — говорится в сообщении правительства.
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Резидент территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток получает ряд льгот.
Ранее правительство утвердило создание ТОР в Дагестане.