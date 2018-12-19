Южная Корея поставила рекорд по экспорту лапши быстрого приготовления

К концу 2018 года Южная Корея поставит в другие страны лапши быстрого приготовления на рекордные $400 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции Республики Корея.

В корпорации рассказали, что с января по ноябрь экспорт лапши вырос на 11,2% в годовом исчислении и составил $385 млн. Данный показатель превосходит результаты продаж всего прошлого года, которые составили $381 млн.

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Отмечается, что при таких темпах продаж к концу года экспорт лапши перевалит за рекордную отметку в $400 млн. При этом отметка в $300 млн была впервые достигнута в прошлом году.

Ранее ученые оценили вред от лапши быстрого приготовления.