Французский бизнес познакомился с российским бизнес-навигатором МСП

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства презентовала портал бизнес-навигатора МСП представителям бизнес-сообщества Франции, сообщает корпорация. Мероприятие состоялось в рамках ХХIV сессии Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, где, в частности, участвовали глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, его французский коллега Брюно ле Мэр и главы французских компаний. Среди них — Accor Hotel, Paris Сity Vision, Evaneos, Air France – KLM.

Портал бизнес-навигатора – «единое окно», где собрана информация о мерах господдержки малого и среднего бизнеса, а также другие сервисы. Сейчас он охватывает 172 города с численностью населения более 100 тыс. человек и некоторые региональные столицы.

«По данным на декабрь 2018 года, на портале бизнес-навигатора МСП зарегистрировались более 1,4 млн пользователей, более 900 тыс. из них – субъекты МСП», — уточняется в сообщении.