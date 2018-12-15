Рыночная стоимость Johnson & Johnson рухнула из-за асбеста в детской присыпке

Рыночная стоимость Johnson & Johnson упала на $39,8 млрд после сообщений о том, что в компании в течение нескольких лет знали о присутствии опасного для здоровья асбеста в детской присыпке, сообщает CNBC.

Уточняется, что анализ ряда документов компании, а также показания в суде показывает, что «по меньшей мере с 1971 до начала 2000-х годов продукты компании на тестах иногда показывали положительные результаты на небольшое количество асбеста.

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Ранее суд в американском штате Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд 22 женщинам.

Как стало известно женщины пожаловались на то, что после применении продукции Johnson & Johnson у них развился рак.