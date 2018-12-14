ЦБ дал прогноз по росту реальной заработной платы в России

Российский Центробанк прогнозирует рост реальной заработной платы в России по итогам 2018 года на 7-8%, передает ТАСС со ссылкой на доклад по денежно-кредитной политике.

По данным регулятора, в III квартале 2018 года в рамках исполнения майских указов президента произошло повышение трудовых компенсаций работникам социальной сферы.

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«Вместе с тем темп прироста реальных располагаемых денежных доходов населения, по оценкам, окажется существенно более низким, что обусловлено динамикой доходов, не связанных с трудовой деятельностью и социальными трансфертами», — говорится в докладе.

Реальная заработная плата — количество товаров и услуг, которое человек может приобрести на номинальную заработную плату.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о беспрецедентном темпе роста зарплат в России.