ЦБ понизил прогноз по цене на нефть в 2019 году

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Центральный банк России (ЦБ) представил прогноз по цене на нефть в 2019 году, передает ТАСС.

По сообщению регулятора, она составит $55 за баррель.

«Благодаря действию бюджетного правила снижение среднегодовой цены на нефть в базовом сценарии с 63 до 55 долларов США за баррель в 2019 году отразится на основных макроэкономических параметрах незначительно», — отметили в ЦБ.

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Как отмечается, регулятор также сохраняет прогноз по росту ВВП в 2018 году на уровне 1,5-2%.

Ранее появилась информация о том, что ЦБ возобновит регулярные покупки валюты для Минфина.