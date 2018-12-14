ЕС окончательно отказался от переговоров по Brexit

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Европейский союз (ЕС) отказался возобновлять переговоры по поводу условий сделки о выходе Великобритании из состава Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС по Brexit.

При этом составители документа подчеркнули, что ЕС намерен установить с Британией «тесные» отношения после Brexit.

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Reuters уточняет, что представители ЕС дали гарантии британскому премьеру Терезе Мэй о продолжении переговоров по сделке после выхода страны из Евросоюза. Ожидается, что стороны придут к окончательному решению к 2021 году. Одним из спорных вопросов остается граница Северной Ирландии с Ирландией.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что соглашение по Brexit, заключенное 25 ноября, не будут пересматриваться.