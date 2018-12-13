Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США

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Саудовская Аравия планирует сократить объем экспорта нефти в США из-за нового соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, поставки саудовской нефти в США в январе 2019 года могут протестировать 30-летний минимум.

Как отмечается, Эр-Рияд намерен сократить поставки, чтобы убедить рынок в решимости выполнять условия сделки ОПЕК+.

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При этом из-за ограничения экспорта крупные нефтеперерабатывающие компании США будут вынуждены покупать сырье у Канады, Мексики или Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей.