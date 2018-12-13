В МИД России сочли резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» безумием
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятая в Европарламенте (ЕП) резолюция о «Северном потоке — 2» не имеет отношения к экономике и энергетическим потребностям. Об это она сказала во время брифинга.
По словам Захаровой, резолюция обусловлена политикой.
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«Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера — это безумие для Европы», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что европейским странам необходимы энергоносители.
Ранее депутаты Европейского парламента приняли на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвали свернуть реализацию газопровода «Северный поток — 2».