Рубль растет на фоне сообщений о сделке ОПЕК

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Рубль ускорил рост на фоне дорожающей нефти, доллар торгуется дешевле 66 руб. впервые с 29 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, в ходе торгов в пятницу, 7 декабря, доллар дешевел до 65,985 руб.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17.51 мск снижался на 76 коп. — до 66,11 руб., курс евро — на 77 коп., до 75,33 руб.

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Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов выросла на 5% и составила $63,19 за баррель.

Рост цены на топливо происходит на фоне договоренностей ОПЕК сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи.