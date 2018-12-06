В Британии заявили об отсутствии альтернатив сделке по Brexit

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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что у соглашения по Brexit нет альтернатив. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сделка между Британией и Евросоюзом является «лучшим из доступных» вариантов.

Он также добавил, что выход Лондона из состава ЕС без сделки «стал бы наихудшим сценарием».

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Хаммонд подчеркнул, что идея пересмотра данного соглашения является «заблуждением» ввиду отсутствия времени.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй допустила отказ от Brexit.