Рубль потерял почти 50 копеек к доллару и евро
Рубль потерял около 50 копеек по отношению к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Согласно информации на 12.58 мск, доллар вырос на 47 коп. и составил 67,04 руб., а евро повысился на 49 коп. до показателя 76,02 руб.
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При этом февральский фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,09% — до $59,66 за баррель.
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