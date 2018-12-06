Рубль потерял почти 50 копеек к доллару и евро

<img src="//img.gazeta.ru/files3/231/12061231/687394029-pic905-895x505-37299.jpg">

Рубль потерял около 50 копеек по отношению к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно информации на 12.58 мск, доллар вырос на 47 коп. и составил 67,04 руб., а евро повысился на 49 коп. до показателя 76,02 руб.

Реклама

При этом февральский фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,09% — до $59,66 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее Медведев охарактеризовал российскую экономику.