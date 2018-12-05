Песков оценил риски политизации «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отдают отчет в рисках, связанных с политизацией проекта «Северный поток-2», передает РИА «Новости».
«Риски, связанные с политизацией «Северного потока», риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении «Северного потока», существуют. Мы прекрасно их видим и отдаем себе в этом отчет», — ответил Песков на вопрос о возможных рисках в отношении реализации проекта «Северный поток-2».
По его словам, такие риски появились «не сегодня, не вчера», а достаточно давно. Песков подчеркнул, что «мы все являемся свидетелями проявления этих рисков».
Ранее сообщалось, что в Госдепе призвали ЕС отказаться от реализации «Северного потока — 2».