Песков оценил риски политизации «Северного потока-2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отдают отчет в рисках, связанных с политизацией проекта «Северный поток-2», передает РИА «Новости».

«Риски, связанные с политизацией «Северного потока», риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении «Северного потока», существуют. Мы прекрасно их видим и отдаем себе в этом отчет», — ответил Песков на вопрос о возможных рисках в отношении реализации проекта «Северный поток-2».

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По его словам, такие риски появились «не сегодня, не вчера», а достаточно давно. Песков подчеркнул, что «мы все являемся свидетелями проявления этих рисков».

Ранее сообщалось, что в Госдепе призвали ЕС отказаться от реализации «Северного потока — 2».