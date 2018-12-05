Экс-депутат Рады предупредила о последствиях ухода российского бизнеса
Экс-депутат украинской Рады Анна Герман предупредила о последствиях ухода российского бизнеса с территории страны. Об этом сообщает «112 Украина».
По ее словам, в настоящее время украинской стороне необходимо привлекать любых инвесторов, а сворачивание бизнеса приведет к потере рабочих мест гражданами Украины.
Реклама
«На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей из Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей», — сказала Герман.
Она добавила, что нужно исходить из интересов граждан страны, а не стремиться показать, какие все «антироссийские».
Ранее генпрокурор Украины предложил заморозить активы российского бизнеса.
Все новости на тему: Кризис на Украине
- 172803 просмотра Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки
- 144413 просмотров Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине
- 124615 просмотров Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
- 103866 просмотров Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
- 96909 просмотров Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией
- 96568 просмотров Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Арсенал» — «Зенит»
- 86799 просмотров Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»
- WSJ: в ОПЕК недовольны сближением Москвы и Эр-Рияда
- Трамп высказался о заключении торгового соглашения с Китаем
- В США предъявили обвинения четырем фигурантам «панамского досье»
- В Госдепе призвали ЕС отказаться от реализации «Северного потока — 2»
- Эксперт объяснил решение о моратории на рост цен на топливо во Франции