Экс-депутат Рады предупредила о последствиях ухода российского бизнеса

Экс-депутат украинской Рады Анна Герман предупредила о последствиях ухода российского бизнеса с территории страны. Об этом сообщает «112 Украина».

По ее словам, в настоящее время украинской стороне необходимо привлекать любых инвесторов, а сворачивание бизнеса приведет к потере рабочих мест гражданами Украины.

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«На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей из Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей», — сказала Герман.

Она добавила, что нужно исходить из интересов граждан страны, а не стремиться показать, какие все «антироссийские».

Ранее генпрокурор Украины предложил заморозить активы российского бизнеса.