Трамп высказался о заключении торгового соглашения с Китаем

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что с Китаем удастся заключить торговое соглашение. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

По его словам, Вашингтон заключит с Пекином «настоящую сделку» или не заключит никакой. В этом случае американская сторона введет «масштабные» пошлины на китайские товары.

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«В целом я убежден, что мы заключим сделку — сейчас или в будущем», — заявил Трамп.

Он добавил, что Пекин не заинтересован в ведении пошлин.

Ранее Трамп нашел куратора торговой сделки с Китаем в администрации Рейгана.