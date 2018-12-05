Трамп высказался о заключении торгового соглашения с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что с Китаем удастся заключить торговое соглашение. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.
По его словам, Вашингтон заключит с Пекином «настоящую сделку» или не заключит никакой. В этом случае американская сторона введет «масштабные» пошлины на китайские товары.
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«В целом я убежден, что мы заключим сделку — сейчас или в будущем», — заявил Трамп.
Он добавил, что Пекин не заинтересован в ведении пошлин.
Ранее Трамп нашел куратора торговой сделки с Китаем в администрации Рейгана.