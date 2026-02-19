В Кремле не захотели вдаваться в подробности о ходе переговоров по Украине

Песков: диалог по Украине находится на этапе, не предусматривающем обсуждений

Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной находятся на стадии, которая не должна предусматривать публичного обсуждения. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, какой вопрос стал самым проблемным на недавних переговорах в Женеве.

«Не хотим вдаваться в подробности. Переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать публичного обсуждения», — ответил представитель Кремля.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве состоялся третий раунд переговоров в формате Россия — Соединенные Штаты — Украина. Делегацию Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал прошедшие встречи «тяжелыми, но деловыми». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сторонам удалось «почти договориться» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что в Женеве был достигнут значительный прогресс. Участники консультаций договорились проинформировать глав государств и продолжить совместную работу над мирным соглашением.

Ранее сообщалось, что в делегации Украины произошел раскол.