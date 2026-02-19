Размер шрифта
Россиянин сдал своего брата в рехаб, чтобы обокрасть его

В Подмосковье мужчина украл миллионы у брата, пока тот лежал в рехабе
В Подмосковье осудили местного жителя за кражу денежных средств у брата, находившегося на лечении. Об этом сообщает Объединеная пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Видновский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Белевского Д., обвиняемого в особо крупной краже по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Как было доказано, он похитил более 7 млн рублей с банковского счета своего брата.

Из материалов дела следует, что Белевский устроил брата в реабилитационный центр, забрал его телефон и, зная о хранившихся на счете в банке деньгах от продажи полученной в наследство квартиры, перевел их себе.

Пока родственник лечился, он распорядился деньгами по своему усмотрению. Суд назначил виновному три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее медсестра воровала деньги у пожилой пациентки, когда ставила капельницы.
 
