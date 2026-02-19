В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа на фоне переговоров в Женеве

Песков: разговора Путина и Трампа после переговоров в Женеве пока не планируется

Телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на фоне прошедших в Женеве трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не ожидается. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нам нечего добавить к краткой, но емкой характеристике, которая дана была Мединским. Разговора пока не планируется», — сказал представитель Кремля.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал страну, в которой пройдут следующие мирные переговоры по Украине.