В Кремле отказались анонсировать место следующих переговоров по Украине

Песков: как только будет конкретика по новой встрече по Украине, Кремль сообщит

Как только появится какая-то конкретика по следующим переговорам по урегулированию конфликта на Украине, Кремль проинформирует об этом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующие переговоры вновь пройдут в Швейцарии. Дату он не назвал.

Песков заявил журналистам, что Кремль пока не анонсирует, где пройдет новая встреча. По его словам, по датам также нет примерного понимания.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа на фоне переговоров в Женеве.