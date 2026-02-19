Ритм дыхания помогает запоминать информацию, выяснили ученые

Фаза дыхания может влиять на то, насколько успешно человек вспоминает информацию — точнее всего это происходит во время выдоха. К такому выводу пришли исследователи из Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

В исследовании ученые проанализировали данные 18 добровольцев, у которых одновременно отслеживали дыхание и электроэнцефалограмму (ЭЭГ) во время выполнения задания на эпизодическую память. ЭЭГ представляет собой метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности.

Участникам нужно было вспоминать ранее представленную информацию, а исследователи отслеживали, в какую фазу дыхания это происходило успешнее. Выяснилось, что правильные ответы чаще давались во время выдоха. Именно в эту фазу усиливались определенные ритмы мозговой активности, связанные с извлечением воспоминаний. Кроме того, чем сильнее синхронизировались дыхание и процессы «перезапуска» следов памяти в мозге, тем лучше участники справлялись с заданием.

По мнению авторов, дыхание может служить своеобразным внутренним ритмом, который помогает мозгу организовать работу при воспоминании информации. Результаты показывают, что даже базовые физиологические процессы способны тонко влиять на когнитивные функции человека.

Ранее ученые выяснили, что движения глаз помогают вспоминать информацию.