Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

На горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии сошла лавина

112: люди пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте Архыз
Shutterstock

Сход лавины произошел на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Предварительно, несколько человек пострадали», — говорится в публикации.

Иные подробности о случившемся пока не поступали.

Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии утром 19 февраля в Telegram-канале предупредило, что в горах на территории республики сохраняется лавиноопасность. В связи с этим людей попросили не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменением метеорологических условий, кататься только на размеченных трассах.

16 февраля газета Metro сообщила, что в районе деревни Гоппенштайн в Швейцарии сошедшая лавина врезалась в пассажирский поезд, перевозивший 80 человек. В результате состав сошел с рельсов, несколько пассажиров пострадали. Как рассказали в правоохранительных органах, травмы получили пять человек. Одного из них доставили в ближайшую больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

По данным издания 20 Minuten, причиной схода лавины стал сильный снегопад. За пять дней до происшествия в этом районе уже происходило аналогичное природное явление.

Ранее в американском штате Калифорния при сходе лавины не выжили восемь человек.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!