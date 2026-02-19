На горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии сошла лавина

112: люди пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте Архыз

Сход лавины произошел на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Предварительно, несколько человек пострадали», — говорится в публикации.

Иные подробности о случившемся пока не поступали.

Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии утром 19 февраля в Telegram-канале предупредило, что в горах на территории республики сохраняется лавиноопасность. В связи с этим людей попросили не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменением метеорологических условий, кататься только на размеченных трассах.

16 февраля газета Metro сообщила, что в районе деревни Гоппенштайн в Швейцарии сошедшая лавина врезалась в пассажирский поезд, перевозивший 80 человек. В результате состав сошел с рельсов, несколько пассажиров пострадали. Как рассказали в правоохранительных органах, травмы получили пять человек. Одного из них доставили в ближайшую больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

По данным издания 20 Minuten, причиной схода лавины стал сильный снегопад. За пять дней до происшествия в этом районе уже происходило аналогичное природное явление.

Ранее в американском штате Калифорния при сходе лавины не выжили восемь человек.