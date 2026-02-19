Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Одно застолье с алкоголем может повысить тревожность на год

AdBeh: одно застолье с алкоголем повышает тревожность на год в среднем возрасте
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Эпизодическое употребление больших доз алкоголя в течение одного застолья может привести к небольшому, но долговременному повышению тревожности у людей в возрасте 26-50 лет. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ла Троб (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Addictive Behaviors (AdBeh).

Ученые проанализировали данные 21 405 взрослых австралийцев, участвовавших в национальном проекте HILDA в 2006–2021 годах. Уровень тревожности оценивали по шкале Kessler-10, а информацию об употреблении алкоголя участники сообщали самостоятельно — указывали частоту и количество стандартных порций за один раз. Затем показатели сопоставляли с уровнем тревожности спустя год.

Выяснилось, что употребление большого объема алкоголя за один вечер связано с небольшим, но устойчивым ростом тревожности в дальнейшем — особенно у людей в возрасте 26-50 лет. Иными словами, даже одно «обильное» застолье имело отложенные психологические последствия.

При этом более частое, но умеренное употребление алкоголя у людей старшего возраста (старше 51 года) ассоциировалось с несколько более низким уровнем тревожности. У молодых участников 18-25 лет статистически значимой связи между потреблением спиртного и тревогой выявлено не было.

Авторы подчеркивают, что выявленные эффекты невелики, однако результаты указывают: при оценке влияния алкоголя на психическое здоровье важно учитывать не только сам факт употребления, но и объем выпитого за один раз.

Ранее нарколог рассказал, почему женский алкоголизм сложно заметить.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!