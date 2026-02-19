Одно застолье с алкоголем может повысить тревожность на год

AdBeh: одно застолье с алкоголем повышает тревожность на год в среднем возрасте

Эпизодическое употребление больших доз алкоголя в течение одного застолья может привести к небольшому, но долговременному повышению тревожности у людей в возрасте 26-50 лет. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ла Троб (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Addictive Behaviors (AdBeh).

Ученые проанализировали данные 21 405 взрослых австралийцев, участвовавших в национальном проекте HILDA в 2006–2021 годах. Уровень тревожности оценивали по шкале Kessler-10, а информацию об употреблении алкоголя участники сообщали самостоятельно — указывали частоту и количество стандартных порций за один раз. Затем показатели сопоставляли с уровнем тревожности спустя год.

Выяснилось, что употребление большого объема алкоголя за один вечер связано с небольшим, но устойчивым ростом тревожности в дальнейшем — особенно у людей в возрасте 26-50 лет. Иными словами, даже одно «обильное» застолье имело отложенные психологические последствия.

При этом более частое, но умеренное употребление алкоголя у людей старшего возраста (старше 51 года) ассоциировалось с несколько более низким уровнем тревожности. У молодых участников 18-25 лет статистически значимой связи между потреблением спиртного и тревогой выявлено не было.

Авторы подчеркивают, что выявленные эффекты невелики, однако результаты указывают: при оценке влияния алкоголя на психическое здоровье важно учитывать не только сам факт употребления, но и объем выпитого за один раз.

